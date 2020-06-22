اليوم السابع
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قرقاش ونائب وزير الخارجية الروسى يبحثان التطورات الإقليمية فى المنطقة

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:45 م
قرقاش ونائب وزير الخارجية الروسى يبحثان التطورات الإقليمية فى المنطقة وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش
أ ش أ

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بحث الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي اليوم /الاثنين/ ، مع ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عدداً من التطورات الإقليمية في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في الملف الليبي وعملية التسوية في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام )، أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال آخر تطورات الملفين اليمني والسوري.
وشدّد قرقاش ،خلال المحادثات، على أهمية وقف أطراف النزاع الليبي العمليات القتالية فوراً وبدون شروط، والشروع في إطلاق عملية سياسية جامعة باعتبارها مطلباً محورياً لتحقيق السلام والاستقرار، وهو ما كان محل اتفاق مع الطرف الروسي، الذي حضّ على توحيد الجهود الدولية الداعمة للتسوية والاستقرار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق مقررات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510


الإمارات

أنور قرقاش

روسيا

ميخائيل بوجدانوف

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