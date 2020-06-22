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قرار جمهورى بترقية 44 عضوا بقضايا الدولة من درجة "أ" إلى مستشار

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:28 م
قرار جمهورى بترقية 44 عضوا بقضايا الدولة من درجة "أ" إلى مستشار هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 354 لسنة 2020 بتعيين وكلاء جدد للنائب العام، والقرار رقم 355 لسنة 2020 بتعيين بعض المساعدين بالنيابة العامة، والقرار قم 356 لسنة 2020 بتعيين نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة.

وشملت الترقيات التى تضمنها القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2020 الخاص بتعيين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ترقية 44 عضوا من بينهم المستشارة شيرين حمد إبراهيم سالم، من مستشار مساعد من الفئة "أ" إلى درجة مستشار بهيئة قضايا الدولة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 351 لسنة 2020 بتعيين عدد من المساعدين للنيابة الإدارية، والقرار رقم 352 لسنة 2020 بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والقرار قم 353 لسنة 2020 بتعيين وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة.


القرار رقم 354 لسنة 2020

وكلاء للنائب العام

مساعدين بالنيابة العامة

نواب لرئيس قضايا الدولة

ترقيات هيئة قضايا الدولة

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