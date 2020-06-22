قبل فتح المواقع الأثرية.. السياحة والآثار تعقم عدد من المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية

كتبت آمال رسلان

قامت وزارة السياحة والآثار بعمليات تعقيم وتطهير لعدد من المتاحف المصرية، التى يقوم بها ويشرف عليها مسئولى السلامة والصحة المهنية بقطاع المتاحف، وبمشاركة مسئولى الأمن.

وأكد قطاع المتاحف أن الأعمال اشتملت على جميع المكاتب الإدارية، والممرات، والأبواب والدرج، وأيضاً القاعات الموجودة بالمتاحف، والمصاعد الكهربائية، وكذلك الأسوار الخارجية والأسطح، ومن المتاحف التى تم تعقيمها متحف الفن الإسلامى بباب الخلق، متحف الوادى الجديد، متحف المجوهرات الملكية يالإسكندرية، متحف رشيد الوطني، ومتحف كفر الشيخ، الذى تم به بدء دورة الحماية المدنية لمسؤولى الأمن بالمتحف، تحت إشراف قسم الإطفاء بالإدارة العامة للأمن بقطاع المتاحف.

ويأتى ذلك فى ظل التدابير والإجراءات الوقائية والحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "Covid _ 19"، حرصاً من وزارة السياحة والآثار علي صحة وسلامة العاملين بها، وتتم جميع أعمال التعقيم والتطهير، وفقاً للمعايير الدولية، وبإستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان. وتستعد وزارة السياحة والاثار للفتح التدريجى خلال الأسبوعين المقبل لعودة فتح المناطق الاثرية،بعد أن تم إغلاقها فى مارس الماضى على خلفية إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار إن عدة مواقع أثرية رئيسية سوف يتم فتحها في شهر يوليو القادم، وتشمل 8 مواقع فى أربع محافظات بالتوازى مع العودة التدريجية للسياحة الخارجية، لافتا إلى ان الفتح سيتم على مراحل وتدريجيا. و اتخذت الدولة المصرية اجراءات عديدة من أجل عودة السياحة مجددا بعد الازمة التى ألمت بها نتيجة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تلك الجهود أسفرت عن خطوة ايجابية اعلن عنها مجلس الوزراء الخميس الماضى بفتح السياحة الدولية لثلاث محافظات فى الاول من يوليو.

وقبل فتح المواقع الاثرية والمتاحف للجمهور مجددا وضعت ضوابط تنظيمية منعا لانتشار عدوى كورونا، منها التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5رحلات في اليوم الواحد ،وتعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار، وقياس درجة حرارة العاملين يومياً، والزائرين قبل الزيارة، ووضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص. وعدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فرداً )لحين إشعار آخر(، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.