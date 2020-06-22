فيروس كورونا يفتك بمدينة إيرانية.. إعلان حالة الطوارئ وحظر الحفلات والجنازات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن محافظ مدينة ماهشهر جنوب غرب إيران حالة الطوارئ لمدة شهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتفاع كبير فى معدل الإصابة.

وبحسب وكالة التلفزيون الإيرانى، قال محسن بيرانوند، "منذ حلول عيد الفطر وحتى اليوم، عاشت ماهشهر وضعا صحيا أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس"، مشيرا إلى أن أعداد المصابين تزداد يوميا.

وأكد بيرانوند "دفعنا هذا الوضع لإعلان حالة الطوارئ، مع مراعاة الجوانب الأخرى، حتى نتمكن من التخلص من هذا الوضع من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وتكثيف لاجراءات الصحية فى جميع القطاعات والأجهزة التنفيذية".

وبشأن الاجراءات التى تم اتخاذها، تم حظر مراسم الجنازات وحفلات الزفات والتعامل مع منظميها بحزم، واستخدام الكمامات فى كافة المراكز الحكومية والخاصة والنقابات، وتوفير المستلزمات الصحية والحزم التعليمية لسكان العشوائيات.

وكانت أعلنت أمس وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9623 وفاة و204952 إصابة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 163591 شخصا، فيما بقي 2887 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وتأتي إيران في المركز العاشر عالميا من جهة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 204 آلاف و952 إصابة وحصيلة وفيات بلغت 9 آلاف و623 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" العالمي.