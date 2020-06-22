اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيروس كورونا يفتك بمدينة إيرانية.. إعلان حالة الطوارئ وحظر الحفلات والجنازات

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:13 م
فيروس كورونا يفتك بمدينة إيرانية.. إعلان حالة الطوارئ وحظر الحفلات والجنازات إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محافظ مدينة ماهشهر جنوب غرب إيران حالة الطوارئ لمدة شهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتفاع كبير فى معدل الإصابة.

وبحسب وكالة التلفزيون الإيرانى، قال محسن بيرانوند، "منذ حلول عيد الفطر وحتى اليوم، عاشت ماهشهر وضعا صحيا أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس"، مشيرا إلى أن أعداد المصابين تزداد يوميا.

وأكد بيرانوند "دفعنا هذا الوضع لإعلان حالة الطوارئ، مع مراعاة الجوانب الأخرى، حتى نتمكن من التخلص من هذا الوضع من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وتكثيف لاجراءات الصحية فى جميع القطاعات والأجهزة التنفيذية".

وبشأن الاجراءات التى تم اتخاذها، تم حظر مراسم الجنازات وحفلات الزفات والتعامل مع منظميها بحزم، واستخدام الكمامات فى كافة المراكز الحكومية والخاصة والنقابات، وتوفير المستلزمات الصحية والحزم التعليمية لسكان العشوائيات.

وكانت أعلنت أمس وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9623 وفاة و204952 إصابة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 163591 شخصا، فيما بقي 2887 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

 

وتأتي إيران في المركز العاشر عالميا من جهة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 204 آلاف و952 إصابة وحصيلة وفيات بلغت 9 آلاف و623 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" العالمي.


ايران

كورونا

ماهشهر

طوارئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة