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فيديو.. لايف "اليوم السابع" حول قرار السعودية إلغاء الحج إلا لحالات معينة

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:23 م
فيديو.. لايف "اليوم السابع" حول قرار السعودية إلغاء الحج إلا لحالات معينة لايف اليوم السابع حول قرار الحج
إعداد هدى أبو بكر

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فى تغطية جديدة للخدمات الإخبارية التى يقدمها " اليوم السابع"، عرض لايف منذ قليل، قدمه الزميل محمد مجدى السيسى، وأعدته الزميلة هدى أبو بكر، تناول قرار المملكة العربية السعودية بشأن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين فى أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حيث انتهت السعودية الجدل حول قرار الحج، والدائر منذ فترة، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

تناول اللايف أكثر من جانب فى القضية، وذلك بمشاركة كلا من الكاتب الصحفى عبد الرحمن المرشد من المملكة العربية السعودية، وتحديدا من الرياض، والداعية الإسلامى خالد الجمل من القاهرة، وأيضا من القاهرة شارك باسل السيسى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية.

 

أكد الكاتب الصحفى عبد الرحمن المرشد على أن قرار السعودية جاء بسبب استمرار مخاطر جائحة كورونا حول العالم، وللحفاظ على الأمن الصحى العالمى، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات فى معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشى العدوى والإصابة فى التجمعات البشرية.

وشدد المرشد على أن السعودية جاهزة بكل الإجراءات من أجل تجهيز الحج هذا العام، لجميع قاصدى الحرمين الشريفين وللحفاظ على سلامتهم.

 

من جانبه طالب الداعية الإسلامى خالد الجمل، المواطنين والذين كانوا يرغبون فى الحج هذا العام، وحالت الظروف بينهم وبين أداء الفريضة، بتوجيه أموال الحج لصالح الزكاة.

 

وأخيرا أكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على أنهم يفضلون المصلحة العامة، وان شركات السياحة ستتدارك ونتدارك الامر فيما بينها.


لايف اليوم السابع

قرار الحج هذا العام

قرار السعودية بشأن الحج

فيروس كورونا والحج

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