فيديو .. كيف استعدت مصر لاستئناف حركة الطيران؟

خبر سار استقبله المصريون وهو استئناف رحلات السياحة والطيران في مطار الغردقة الدولى أول يوليو المقبل، حيث اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الإحترازية الضخمة داخل صالات السفر والوصول، ممثلة فى تعقيم الركاب والحقائب فور وصول الطائرة لأرض المطار وضع مسافات على أرضيات صالات السفر والوصول حفاظا على التباعد وبمجرد وصول الراكب لأرض المطار

يمر أمام كاميرات حرارية من شأنها قياس درجة الحرارة تلقائيا وإصدار صفارة فى حالة عدم ارتداء الشخص كمامة واقية

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