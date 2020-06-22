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فيديو.. رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:09 م
فيديو.. رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير رئيس مدينة إسنا يتفقد إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء اليوم الإثنين، التجهيزات النهائية بعمارة العزل بقرية الدير لعزل حالات مصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وذلك لإبداء الرأى والموافقة من الشئون الصحية بعد أن تم تجهيزها بالجهود الذاتية من أهالي القرية، عقب موافقة وزارة الإسكان.

وقال رئيس مدينة إسنا، خلال الجولة، أن العمارة المخصصة لعزل المصابين من الإسكان، مكونة من 6 طوابق وكل طابق به 4 شقق داخل كل شقة 3 غرف، بإجمالي 72 سرير، وتم تجهيزها بغرفة استقبال كاملة وتوفير عدد 60 فرش سرير ، 60 كوفرتة ، 10 اسطوانات أكسوجين ، وبدل للعزل ، وأجهزة نوبوليزر ، وأجهزة قياس للضغط والسكر ، وجهاز لقياس الأكسجين في الدم ، وعدد 6 كرسي متحرك ،و 5 شيزلونج طبي ، 2 ثلاجة لحفظ الأدوية ، و10 دولاب و 20 كومودينو، وتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضى من محل إقامتهم إلى موقع العزل بالدير، كما تكفلوا الاهالي بتقديم الوجبات الغذائية يوميا بإشراف طبي من الشئون الصحية.

وتحدث محمد سيد سليمان لأهالى قرية الدير، من أمام عمارة الإسكان عقب تجهيزها بالكامل، مشيداً بدورهم فى العمل على قدم وساق لخدمة مصابيهم وحالات العزل المنزلى بالقرية وتجهيز العمارة لهم، قائلاً: "كل الشكر لمحافظ الأقصر بعد استجابته لطلبكم وتم توفير العمارة بعد موافقة وزير الإسكان، فالدولة وفرت المكان وأنتم وفرتم وجهزتم المكان لإستقبال مرضاكم، ونحن نشكركم على هذا الأمر، ونشكر كل المحترمين الذى يؤدون فعلياً وليس بالقول، ويقفون بجانب الدولة جنباً إلى جنب وسلبيات دون إيجابيات، واليوم لدينا شباب محترم يقدم كل اللى عنده وتم فرش المبنى بالكامل، ونشكر وزارة الصحة ممثلة فى مديرية الصحة والإدارة الصحية بإسنا للإشراف الطبى على الحالات".

وأضاف رئيس مدينة إسنا لأهالى قرية الدير، أن المريض له 3 وجبات وأسطوانات أكسجين.

وفى نهاية الجولة أكد رئيس مدينة إسنا، أن الدولة حاضرة بكل قوة بعد أن تمت الموافقة على استخدام وحدات الإسكان الإجتماعى التي لم يتم تسليمها بعد، موجهاً الشكر لإسهامات المجتمع المدني التي وقفت بجانب الدولة في رفع كفاءة الخدمات الصحية.

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (1)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (1)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (2)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (2)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (3)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (3)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (4)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (4)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (5)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (5)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (6)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (6)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (7)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (7)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (8)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (8)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (9)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (9)

 

إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (10)
إنهاء تجهيزات عمارة عزل مصابى كورونا بقرية الدير (10)

 


الاقصر

عمارة عزل مصابى قرية الدير

مدينة اسنا

اخبار الاقصر

انهاء تجهيز عمارة لعزل مصابى كورونا

اخبار المحافظات

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