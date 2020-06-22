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فيديو.. انفجار مستودع للذخيرة فى ريف القامشلى بسوريا وأنباء عن سقوط قتلى

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:05 ص
فيديو.. انفجار مستودع للذخيرة فى ريف القامشلى بسوريا وأنباء عن سقوط قتلى انفجار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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انفجر مستودع كبير للذخيرة فى بلدة رميلان بريف القامشلى الشرقى تابع لقوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين فى صفوف الجنود، بحسب وكالة "سانا" .

وذكرت مصادر محلية، أن "انفجارا وقع فى مخزن للأسلحة والذخيرة فى المنطقة الصناعية ببلدة رميلان"، مشيرة إلى أنه أعقبته سلسلة انفجارات استمرت لفترة طويلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر "قسد".

 

وأضافت المصادر، أن عناصر "قسد"، فرضت حظر تجول على كامل البلدة بالتزامن مع تحليق للطائرات الأمريكية على ارتفاع منخفض فى الأجواء الممتدة من مطار خراب الجير، وصولا إلى بلدة رميلان.

 

 


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