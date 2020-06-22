فى بيان لها..مصر للطيران تنفى نشر جدول تشغيل الرحلات المنشور فى بعض المواقع

كتب أحمد مصطفى

نفت شركة مصر للطيران فى بيان إعلامى لها منذ قليل، مساء اليوم الاثنين، صحة الخبر المنشور علي بعض المواقع الإلكترونية بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة الي بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بواقع 91 رحلة أسبوعيا و35 رحلة أسبوعيا إلى الإمارات و28 رحلة أسبوعيا إلى الكويت وغيرها اعتبارا من أول يوليو القادم.

وتؤكد الشركة أن معدلات التشغيل المشار إليها بعاليه كانت قبل توقف حركة الطيران فى أعقاب تداعيات فيروس كورونا، وليست خاصة بالفترة المقبلة حيث جاري حاليا اعداد جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية وفقا لحجم الطلب الفعلي علي هذه الوجهات وفي ضوء قرارات الدول الأخري بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها .

وتهيب الشركة بعملائها الكرام متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات اولا بأول من خلال الموقع الإلكترونيegyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية علي رقم 1717 أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين .

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.