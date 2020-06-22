بكين (أ ش أ)

قررت شركة فولكسفاجن للسيارات استدعاء 1220 سيارة مستوردة فى السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الزيت من علبة التروس، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) –في بيان اليوم- أن الاستدعاء، الذي من المقرر أن يبدأ أول يوليو القادم، يشمل 600 سيارة مستوردة من طراز طوارق فئة "إس يو في" صنعت خلال الفترة بين 19 سبتمبر و 9 أكتوبر عام 2019، و620 سيارة مستوردة من طراز "أودي كيو 8" وسيارات سيدان من طراز "إيه 8 إل" صنعت خلال الفترة بين 19 سبتمبر و 9 ديسمبر 2019.