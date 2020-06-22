وأوضحت المصلحة أنه تم لحام أنابيب علبة التروس الخاصة بالسيارات المتأثرة بشكل غير صحيح، ما يزيد احتمالية التسبب في تسرب زيت علبة التروس، ما يعزز خطر وقوع الحوادث والإصابات لركاب السيارات ومستخدمي الطرق الآخرين.
ومن المقرر فحص السيارات المتأثرة واستبدال الأجزاء المعيبة بشكل مجاني.
 