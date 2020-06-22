فض أسواق عشوائية وإزالة الإشغالات وتطهير الشوارع والميادين ببسيون

الغربية - عادل ضرة

تابعت مني إبراهيم، رئيس مركز ومدينة بسيون، اليوم اللإثنين، أعمال التجميل والرصف فى شارع البكاتوش والحضانة، موضحة أنه تم فض السوق الأسبوعي بالمدينة منعاً للتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ حملات نظافة لكافة شوارع المدينة والقرى التابعة لها، ورفع الاشغالات من شارع الجمهورية و23 يوليو، إلى جانب رفع تركمات القمامة من شارع المتيت وكفر عسكر وكفر جعفر من على مصرف التأمين.

وأكدت رئيس مركز ومدينة بسيون، في بيان لها، الاستجابة الفورية لمشاكل المواطنين، والمتابعة الميدانية للتأكد من تحقيق منظومة النظافة بالشوارع وتطهيرها، خاصة الشوارع التى ظهرت فيها حالات الإصابة بالفيروس وكافة الشوارع المجاورة لها.

وأضافت مني إبراهيم أنه تم التنسيق مع مدير الإدارة التعليمية ومدير المرور بالمركز لعمل ممرات امام مدرسة الجمهورية وخالد بن الوليد وباقي المدارس كإجراء احترازى، للحفاظ على سلامة طلاب الثانوية العامة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

من ناحية أخرى، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.