اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فض أسواق عشوائية وإزالة الإشغالات وتطهير الشوارع والميادين ببسيون

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:53 م
فض أسواق عشوائية وإزالة الإشغالات وتطهير الشوارع والميادين ببسيون فض أحد الأسواق
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت مني إبراهيم، رئيس مركز ومدينة بسيون، اليوم اللإثنين، أعمال التجميل والرصف فى شارع البكاتوش والحضانة، موضحة أنه تم فض السوق الأسبوعي بالمدينة منعاً للتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ حملات نظافة لكافة شوارع المدينة والقرى التابعة لها، ورفع الاشغالات من شارع الجمهورية و23 يوليو، إلى جانب رفع تركمات القمامة من شارع المتيت وكفر عسكر وكفر جعفر من على مصرف التأمين.

وأكدت رئيس مركز ومدينة بسيون، في بيان لها، الاستجابة الفورية لمشاكل المواطنين، والمتابعة الميدانية للتأكد من تحقيق منظومة النظافة بالشوارع وتطهيرها، خاصة الشوارع التى ظهرت فيها حالات الإصابة بالفيروس وكافة الشوارع المجاورة لها.

وأضافت مني إبراهيم أنه تم التنسيق مع مدير الإدارة التعليمية ومدير المرور بالمركز لعمل ممرات امام مدرسة الجمهورية وخالد بن الوليد وباقي المدارس كإجراء احترازى، للحفاظ على سلامة طلاب الثانوية العامة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

من ناحية أخرى، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.


اخبار عاجله

محافظ الغربية

رئيس مدينة بسيون

بسيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة