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فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ينظم حملة "احميها من الختان"

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:42 م
فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ينظم حملة "احميها من الختان" القومى للمرأة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذ  فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء حملة لطرق الأبواب بعنوان " احميها من الختان" اليوم الاثنين استهدفت  2500 سيدة و250 رجل و250 طفل بإجمالى عدد مستهدفين 3000 بقرى  ومدن أو أحياء أبى صقل والمرحلة الرابعة وكرم أبو نجيلة وبركة حليمة وضاحية السلام و23 يوليو والمساعيد وحى الكرامة الريسة وحى الزهور،وتم تنفيذ الحملة بمشاركة 75 رائدة.

وقد قامت الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث وأن الختان عادة وليست عبادة مشددات على أن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث لأنه عادة مخالفة للآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ، كما تم تجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها.

جدير بالذكر أن حملة  "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14  يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بالمحافظات حتى 14 يوليو القادم  ، بهدف توعية السيدات والأهالي  في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة  .

 


شمال سيناء

العريش

ختان الاناث

الختان

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