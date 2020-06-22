فرض إجراءات جديدة بشأن إعادة فتح مراكز التسوق فى دبى

كتب وكالات

أعلنت إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبى، عن تحديث إجراءاتها الاحترازية والتعليمات الخاصة بمرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، وإلزام جميع المراكز فى الإمارة بالالتزام بها، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

وأكدت البلدية على ضرورة التنظيف والتعقيم الدورى للمراكز طوال فترة تشغيلها، والتركيز على منطقة الاستعلامات ودورات المياه وأزرار المصاعد ومقابض السلالم المتحركة والأبواب والسلالم، إضافة إلى تعقيم عربات التسوق والأدوات المعروضة فى المحال والأكشاك، وإلزامية ارتداء الكمامات عند دخول المركز

وسمحت البلدية بإعادة فتح غرف قياس الملابس، وفقاً لشروط محددة، تتمثل في: السماح لكل عميل بتجربة ما يصل إلى 5 قطع فقط، وقضاء 10 دقائق كحد أقصى فى غرف القياس، وضرورة وضع القطع المرتجعة جانباً، وعدم إرجاعها إلى الرفوف بالمحال قبل 24 ساعة من قياسها، وسمحت أيضاً بخدمة صف السيارات وفقاً للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، ومنعت إقامة أى فعاليات خاصة أو عامة.

وحذَّرت البلدية من إجراء اختبارات لمنتجات العناية الشخصية، مشدَّدة على ضرورة التزام ردهات المطاعم وكافة المؤسسات الغذائية فى مراكز التسوق بتعليمات السلامة، والالتزام بساعات العمل المحددة لتشغيل مراكز التسوق.