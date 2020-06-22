اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى اليوم.. هل مال الابن مباح للأب حتى ولو كان الأب غنيا.. وما معنى أنت ومالك لأبيك؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:53 م
فتوى اليوم.. هل مال الابن مباح للأب حتى ولو كان الأب غنيا.. وما معنى أنت ومالك لأبيك؟ مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
هل مال الابن مباح للأب حتى ولو كان الأب غنيًا؟ وما معنى حديث: {أنت ومالك لأبيك }؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
ليس للأب في مال الابن حق إلا إذا كان الأب فقيرًا، لأن نفقة الأب في هذه الحالة واجبة على الابن، وبالتالي يصبح مال الابن مباحًا لأبيه لفقره وعوزه وحاجته، وعليه يحمل حديث رسول الله- صلى الله وسلم: {أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ} رواه ابن ماجه.
 
أما إذا كان الأب غنيًا، فلايجوزله أن يعتدى على مال ابنه، وعلى هذا نص الفقهاء؛ قال الإمام أبو يوسف الحنفي رحمه الله: {وإذا استهلك الرجل مالا لولده، وولده كبير، والرجل غنى، فإن أبا حنيفة -رضي الله عنه-  كان يقول: هو دين على الأب}. 
 
وكان قد أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى تقريره عن النصف الأول من العام الجارى 2020، أنه فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف العمل بلجان الفتوى من أجل مواجهة فوضى الفتاوى وتبصير الناس بما يثار من قضايا ترتبط بشئون حياتهم، ولحماية المجتمع من النتائج السلبية للفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام؛ استقبلت لجان الفتوى الرئيسة والفرعية المنتشرة في كل مدن ومراكز محافظات الجمهورية نحو (257825) سؤالًا في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وقامت بالرد عليها بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.
 
وللتيسير على الناس ممن يصعب عليهم الوصول لمقار اللجان، ولرفع الحرج عن البعض في التواصل المباشر، استقبل الموقع الإلكتروني للمجمع من خلال خدمة الفتوى الإلكترونية نحو (19000) فتوى متنوعة تمت الإجابة عنها جميعًا عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة.

 


فتوى اليوم

لجنة الفتوى

الازهر الشريف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة