اليوم السابع
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غرفة شركات السياحة تعلن تأييدها ودعمها للقرار السعودى حول تنظيم الحج

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:47 م
غرفة شركات السياحة تعلن تأييدها ودعمها للقرار السعودى حول تنظيم الحج الحج
كتبت آمال رسلان 

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بعد إعلان وزارة الحج السعودية قرارها قبل قليل فيما يتعلق بالموقف النهائى لموسم الحج هذا العام، والذى تضمن قرارا بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين فى أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، أكدت غرفة شركات السياحة ونيابة عن جميع شركات السياحة المصرية تأييدها التام للقرار السعودى ودعمه لما تضمن من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة الفريضة بشكل آمن صحيا و وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

ويعلن مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر عن قناعته التامة بأن القرار جاء لضمان سلامة أرواح الملايبن من المسلمين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام، وبما أن حفظ النفس البشرية لها الأولوية بكل الشرائع السماوية ￼وتعد المقصد والهدف الرئيسى للشريعة الإسلامية، وفى ظل الانتشار الحالى لفيروس كورونا المستجد عالميا وعدم الوصول إلى اى لقاح او علاج للوقاية من الفيروس او علاج اثاره فقد جاء قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين مراعيا لكل هذا وحريصا كعادة المملكة دائما على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين أن مجلس إدارة الغرفة ليدرك تماما ما تقوم به المملكة العربية السعودية بكافة أجهزتها طوال تاريخها بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين فى كل عام ويثق أن ستعود للقيام بهذا الدور على أكمل وجه فور انقشاع غيوم الأزمة العالمية الحالية لانتشار فيروس كورونا.

 

ويثق المجلس فى أن القرار السعودى لم يأت من فراغ وإنما وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشى العدوى والإصابة فى التجمعات البشرية التى يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

وطالب مجلس إدارة غرفة الشركات جميع المسلمين حول العالم بدعم ومساندة القرار السعودى والدعاء لله عز وجل بان يزيح عن العالم الغمة الحالية بتلك الجائحة ليعود تدفق افواج الحجيج والمعتمرين من جديد على الحرمين الشريفين وفى اقرب وقت.


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