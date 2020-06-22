غرفة القاهرة التجارية تعتمد قرارا باجراء تحاليل "كورونا" مجانـًا لمنتسبيها

كتب أحمد حمادة

اعتمد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية 7 ملايين جنيه تضاف إلى الميزانية المخصصة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة لرعاية التجار وأسرهم، ليصبح إجمالي المخصص للمشروع 10ملايين جنيه بعد أن كان 3 ملايين جنيه .

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة لمناقشة أهم القضايا التي تهم السوق التجاري وسبل مساندة منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم طبيًا، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المُستجد.

وأعلن المهندس إبراهيم العربي عن بشرى سارة لمنتسبي غرفة القاهرة في ظل الظروف الحالية، وهي أن خدمات "تحليل فيروس كورونا والعلاج من الإصابة والأشعات بالنسبة للتجار المشتركين في مشروع الرعاية الصحية وأسرهم مجانًا، وأيضًا العاملون لدى التجار بشرط تسجيل استمارة 2 تامينات وهذا حسب البروتوكول الطبي لوزارة الصحة، بجانب ضم العاملين لدى الغرفة وأسرهم للخدمات المجانية، أما بالنسبة للتجار المنتسبين للغرفة وغير المشتركين في مشروع الرعاية الصحية ستقدم لهم الخدمات بأسعار مخفضة، والتي يتم التعاقد عليها بين الغرفة والجهات الطبية المختلفة بأسعار خاصة.

وكانت غرفة القاهرة قد أعلنت منذ ايام قليلة عن مبادرة، وهي التعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا ليستفيد منها كافة منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفى الغرف وأسرهم، حيث كان يتم إجراء هذه التحاليل بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تتم بها خارج التعاقد.

وتضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer " للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا بسعر 200 جنيه للفرد .

ويتم الاشتراك في المبادرة بموجب كارنيه عضوية الغرف التجارية أو كارنيه الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم.

وأكّد "العربي" أن فكرة مشروع الرعاية الصحية تستهدف مساعدة التجار أصحاب الإمكانات الضعيفة وصغار ومتوسطي التجار في المقام الأول، رغم أن المشروع لا يفرق بين المشتركين منهم، ولكن الهدف الأساسي مساعدة غير القادرين وأسرهم طبيًا من خلال نظام اجتماعي تكافلى بين التجار تديره الغرفة التجارية للقاهرة.

ويتضمن مشروع الرعاية الصحية لغرفة القاهرة 4 أنظمة هي "الفضي والذهبي والبلاتيني والماسي" ويشمل الاشتراك السنوى للتاجر في النظام الفضى مبلغ 280 جنيهًا والزوجة 225 جنيهًا والابن 200 جنيه (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 10.000 جنيه) (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 30.000 جنيه مقدمة من الغرفة)، والنظام الذهبى الاشتراك السنوى للتاجر مبلغ 450 جنيهًا والزوجة 380 جنيهًا والابن 340 جنيهًا (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 25000 جنيه) (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 75.000 جنيه مقدمة من الغرفة) ، والنظام البلاتينى الاشتراك السنوى للتاجر مبلغ 700 جنيه و الزوجة 550 جنيهًا والابن 500 جنيه (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 35000 جنيه) (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 105.000 جنيه مقدمة من الغرفة ، والنظام الماسى الاشتراك السنوى للتاجر مبلغ 1000 جنيه والزوجة 750 جنيهًا والابن 650 جنيهًا (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 50000 جنيه) (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 150.000 جنيه مُقدمة من الغرفة ) .