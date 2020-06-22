اليوم السابع
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غدا.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:15 م
غدا.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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ينطلق غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية ، لبحث القضية الليبية ، بناء على طلب من مصر، وكان من المقرر أن ينطلق إجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الإثنين، إلا أن الأمانة العامة للجامعة العربية أجلت إنعقاد الإجتماع لغدا الثلاثاء، فى تمام الساعة 11 ظهرا.

 

وكان السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية،  صرح فى وقت سابق ، أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث  تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

 

 

من جهتها ،  أصدرت وزارة الخارجية فى سلطنة عمان، بيانا حول على ما تداولته مواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل بشأن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده غدا الثلاثاء، لبحث القضية الليبية.

 

 

من جهته أكد وزير الخارجية الليبى الهادى الحويج ترحيبه بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على إحدي الدول الأعضاء بالجامعة، داعياً لتفعيل الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية وتبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية.

 

 


الجامعة العربية

ليبيا

مصر

الازمة الليبية

سلطنة عمان

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