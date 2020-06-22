غدا..الحكومة تستعرض إجراءات عودة السياحة الخارجية وتفعيل الحجر الصحى بـ3 محافظات

كتبت هند مختار

تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عددا من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة اليوم الإثنين مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

ومن المقرر أن تنتهى يوم 30 يونيو الجارى المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا، كما سيتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو.

وأعلنت وزيرة الصحة أن إعادة فتح الطيران الخارجى وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة المصرية عالميًا، مشيرة إلى أنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتقديم كافة الخدمات الصحية بالشكل الآمن الذى يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية والذى سوف يكون له مردود اقتصادى قوى يساهم فى الاستثمار فى القطاعات المختلفة بمصر ومنها القطاع الصحي.

وأكدت الوزيرة أنه تم تبادل الخبرات مع الدول التى طبقت إجراءت التعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID -19 ، للاستفادة منها فى مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك فى إطار الحرص على أن تصبح مصر من أوائل الدول التى توفر الخدمات الصحية للسائحين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى بالإضافة إلى أنه جارى إتاحة الخدمات الفندقية فى المحافظات السياحية الثلاث، بداية من الحجر الصحى فى المطارات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية، حيث سيتم العمل على الاهتمام بالشكل الفندقى وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء والاهتمام بزى العاملين، بما يساهم فى تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذى يليق بالسياحة المصرية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم التنسيق بين كل من وزارة الصحة والسياحة ومحافظى المحافظات السياحية الثلاث، للتعامل فى حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إنه جارى تخصيص عدد من غرف العزل فى أماكن محددة داخل الفنادق وبخطوط سير آمنة ومنفصلة عن باقى النزلاء، حيث سيتم إتاحة أماكن دخول وخروج خاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت إشراف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه فى حالة وجود حالات حرجة سيتم نقلها إلى المستشفيات.

وتابعت الوزيرة أنه سيتم التعاقد مع بعض شركات الأمن والنظافة من القطاع الخاص والتخلص الآمن من النفايات الخطرة فى الفنادق، تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تولى الوزارة مسئولية الدفن الصحى للنفايات.