اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عمومية السياحة: قرار السعودية بشأن الحج متوقعا..والشركات ستبدأ رد مقدم الحجز

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:17 م
عمومية السياحة: قرار السعودية بشأن الحج متوقعا..والشركات ستبدأ رد مقدم الحجز وحيد عاصم
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال وحيد عاصم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل فقط كان متوقعا، خاصة فى ظل الظروف الصحية الراهنة التى تمر بها المنطقة.
 
وأوضح عاصم لـ"اليوم السابع" أن السياحة لم تتخذ خطوات لإصدار ضوابط الحج هذا العام أو اجراء قرعة لاختيار الحجاج، وذلك بعد أن ناشدت المملكة أكثر من مرة بالتريث قبل توقيع عقود الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه ليس هناك حجاج تم اختيارهم من قبل السياحة.
 
وأشار إلى أن بعض شركات السياحة - وهى عدد قليل - قامت بدفع نسبة لمقدمات حجز الفنادق والخدمات بالمشاعر المقدسة وبالتالى ستبدأ غرفة شركات السياحة فى خطوات مع الجانب السعودى للمطالبة برد تلك الاموال، فى خطوة مماثلة  لما تم فى أموال رحلات العمرة الملغاة.
 
وفيما يخص الحجاج، نوه عاصم إلى أن هناك شركات كانت قد بدأت تلقى طلبات للحج هذا العام قبل الازمة، وتلقت مقدمات دفع وبعد قرار المملكة ستبدأ الشركات فى رد تلك المقدمات فورا للعملاء، مشيرا إلى أن الشركات كانت تتوقع هذا القرار لذلك لم تتخذ اجراءات جادة كما هو معتاد والمبالغ المدفوعة للجانب السعودى قليلة مقارنة بالأموال المستحقة لرحلات العمرة الملغاة.
 
وكانت وزارة الحج السعودية قد أصدرت بيانا مساء اليوم قالت فيه "نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا في أكثر من 180 دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم". 
 
وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من اله يئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والاصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها. 
 
لذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية، وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441ه بأعداد محدودة جدًاً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. 
 
 
 
 
 

 


الحج

حج1441

اخبار الحج

الحج السياحى

اخبار مصر

وقف الحج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة