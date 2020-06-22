عمومية السياحة: قرار السعودية بشأن الحج متوقعا..والشركات ستبدأ رد مقدم الحجز

وأوضح عاصم لـ"اليوم السابع" أن السياحة لم تتخذ خطوات لإصدار ضوابط الحج هذا العام أو اجراء قرعة لاختيار الحجاج، وذلك بعد أن ناشدت المملكة أكثر من مرة بالتريث قبل توقيع عقود الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه ليس هناك حجاج تم اختيارهم من قبل السياحة.

وأشار إلى أن بعض شركات السياحة - وهى عدد قليل - قامت بدفع نسبة لمقدمات حجز الفنادق والخدمات بالمشاعر المقدسة وبالتالى ستبدأ غرفة شركات السياحة فى خطوات مع الجانب السعودى للمطالبة برد تلك الاموال، فى خطوة مماثلة لما تم فى أموال رحلات العمرة الملغاة.

وفيما يخص الحجاج، نوه عاصم إلى أن هناك شركات كانت قد بدأت تلقى طلبات للحج هذا العام قبل الازمة، وتلقت مقدمات دفع وبعد قرار المملكة ستبدأ الشركات فى رد تلك المقدمات فورا للعملاء، مشيرا إلى أن الشركات كانت تتوقع هذا القرار لذلك لم تتخذ اجراءات جادة كما هو معتاد والمبالغ المدفوعة للجانب السعودى قليلة مقارنة بالأموال المستحقة لرحلات العمرة الملغاة.

وكانت وزارة الحج السعودية قد أصدرت بيانا مساء اليوم قالت فيه "نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا في أكثر من 180 دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم". وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من اله يئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والاصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها. لذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية، وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441ه بأعداد محدودة جدًاً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

قال وحيد عاصم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل فقط كان متوقعا، خاصة فى ظل الظروف الصحية الراهنة التى تمر بها المنطقة.