عمدة لندن يحيى ذكرى وصول جيل Windrush لبلاده: نلتزم بضمان المساواة

كتب محمد رضا

أحيا صادق خان، عمدة لندن، ذكرى جيل Windrush، التى تحل اليوم الاثنين، حيث تحتفل بريطانيا بعيد Windrush، بتكريم جيل من المهاجرين الكاريبيين الذين انتقلوا إلى المملكة المتحدة فى أواخر الأربعينيات بدعوة من الحكومة بهدف تمهيد الطرق وقيادة الحافلات وتنظيف المستشفيات وتمريض المرضى، مما ساعد على إعادة بناء البلاد بعد الدمار الذى خلفته الحرب العالمية الثانية.

وقال صادق خان، "جيل Windrush يستحق العدالة.. يجب أن تلتزم الحكومة بإلغاء البيئة المعادية وضمان المساواة فى الحصول على المشورة والدعم"، وأضاف "نحن ملتزمون بمساعدة سكان لندن الذين يعانون من حالة هجرة غير آمنة، ولهذا السبب ساهمنا بمبلغ 310.000 جنيه إسترلينى فى العدالة معًا، والتى تسعى إلى تحسين القدرة على تقديم المشورة بشأن الهجرة".

يشار إلى أن الحكومة كانت قد دعت الأشخاص الذين أصبحوا معروفين باسم جيل Windrush إلى بريطانيا لتمهيد الطرق وقيادة الحافلات وتنظيف المستشفيات وتمريض المرضى، مما ساعد على إعادة بناء البلاد بعد الدمار الذى خلفته الحرب العالمية الثانية.

وقد وصلوا لأول مرة على متن Empire Windrush فى يونيو 1948، وهبطوا فى تيلبيرى دوكس، على بعد حوالى 20 ميلًا من لندن، وهؤلاء الرحالة - وكثير منهم من جامايكا - وكانوا أول مجموعة كبيرة من المهاجرين الكاريبيين يصلون إلى المملكة المتحدة.

ووصل مهاجرو جيل Windrush إلى بريطانيا بشكل قانونى، حتى دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ فى عام 1973، وكان لمواطنى الكومنولث وأطفالهم الحق التلقائى فى العيش والعمل فى المملكة المتحدة، وفعل الكثير ذلك، دون الحاجة إلى وثائق إضافية.