اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة لندن يحيى ذكرى وصول جيل Windrush لبلاده: نلتزم بضمان المساواة

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:23 م
عمدة لندن يحيى ذكرى وصول جيل Windrush لبلاده: نلتزم بضمان المساواة صادق خان عمدة لندن - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيا صادق خان، عمدة لندن، ذكرى جيل Windrush، التى تحل اليوم الاثنين، حيث تحتفل بريطانيا بعيد Windrush، بتكريم جيل من المهاجرين الكاريبيين الذين انتقلوا إلى المملكة المتحدة فى أواخر الأربعينيات بدعوة من الحكومة بهدف تمهيد الطرق وقيادة الحافلات وتنظيف المستشفيات وتمريض المرضى، مما ساعد على إعادة بناء البلاد بعد الدمار الذى خلفته الحرب العالمية الثانية.

 

وقال صادق خان، "جيل Windrush يستحق العدالة.. يجب أن تلتزم الحكومة بإلغاء البيئة المعادية وضمان المساواة فى الحصول على المشورة والدعم"، وأضاف "نحن ملتزمون بمساعدة سكان لندن الذين يعانون من حالة هجرة غير آمنة، ولهذا السبب ساهمنا بمبلغ 310.000 جنيه إسترلينى فى العدالة معًا، والتى تسعى إلى تحسين القدرة على تقديم المشورة بشأن الهجرة".

1

 

يشار إلى أن الحكومة كانت قد دعت الأشخاص الذين أصبحوا معروفين باسم جيل Windrush إلى بريطانيا لتمهيد الطرق وقيادة الحافلات وتنظيف المستشفيات وتمريض المرضى، مما ساعد على إعادة بناء البلاد بعد الدمار الذى خلفته الحرب العالمية الثانية.

 

وقد وصلوا لأول مرة على متن Empire Windrush فى يونيو 1948، وهبطوا فى تيلبيرى دوكس، على بعد حوالى 20 ميلًا من لندن، وهؤلاء الرحالة - وكثير منهم من جامايكا - وكانوا أول مجموعة كبيرة من المهاجرين الكاريبيين يصلون إلى المملكة المتحدة.

2

 

ووصل مهاجرو جيل Windrush إلى بريطانيا بشكل قانونى، حتى دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ فى عام 1973، وكان لمواطنى الكومنولث وأطفالهم الحق التلقائى فى العيش والعمل فى المملكة المتحدة، وفعل الكثير ذلك، دون الحاجة إلى وثائق إضافية.

 

 


عمدة لندن

جيل Windrush

صادق خان

دول الكومنولوث

الجنسية البريطانية

الهجرة الى بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا والصحة النفسية.. عمدة لندن يعترف بشعوره بالحزن والوحدة وفشله فى توفير القيادة المناسبة بسبب الإغلاق.. ويؤكد: رغم فظاعة الوباء هناك جوانب إيجابية.. ويعلن دعمه للمظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد

الأحد، 21 يونيو 2020 11:13 م

عمدة لندن يتحدث عن الصحة العقلية وقت الحظر: كنت حزينا ووحيدا وبكيت كثيرا

الأحد، 21 يونيو 2020 09:45 م

عمدة لندن يدعو رئيس الوزراء إلى فرض ارتداء الكمامات بالمتاجر

الأحد، 21 يونيو 2020 07:52 م

عمدة لندن: أشعر بقلق بشأن تأثير الاحتجاجات على قدرتنا لوقف فيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 10:37 ص

عمدة لندن يحيى ذكرى هجوم فينسبرى الإرهابى: نحن مدينة توحدها قيمنا المشتركة

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:45 ص

عمدة لندن: لو حدثت موجة ثانية لفيروس كورونا سيكون أمرا كارثيا على بلدنا

الخميس، 18 يونيو 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة