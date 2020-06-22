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عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا: نسعى للوصول للحالة صفر منتصف سبتمبر المقبل

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:44 م
عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا: نسعى للوصول للحالة صفر منتصف سبتمبر المقبل كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور أحمد شوقى أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، إنه لا يوجد علاج في العالم حتى الآن لفيروس كورونا، مشيرا إلى إجراء تجارب سريرية على عقار خاص بعلاج الطفيليات منذ أسبوعين.  

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى: "نجرى تجارب سريرية على بعض العقاقير المستخدمة في علاج فيروس سى لعلاج فيروس كورونا"، موضحاً أن السوفالدى ليس من ضمن العقاقير التى تستخدم للتصدى لفيروس كورونا.

وتابع: "لا نأخذ معايير الدول الأخرى وتوقعاتها بشأن كورونا فى مصر"، مستطردا: "نسعى للوصول إلى الحالة صفر بكورونا فى منتصف سبتمبر المقبل، وليس لدينا رفاهية في التعامل مع كورونا في الشتاء المقبل".

وأشار عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، إلى أن هناك 14 سلالة لفيروس كورونا على مستوى العالم، موضحاً أن لدينا سلالتين لفيروس كورونا في مصر وهما من النوع المتوسط.


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