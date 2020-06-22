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طقس الخليج.. رياح بالسعودية و غائم بالإمارات وحار بالبحرين

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:30 ص
طقس الخليج.. رياح بالسعودية و غائم بالإمارات وحار بالبحرين طقس الخليج
كتب وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

 

البحرين

 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين بأن الطقس، فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق يتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار، وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية، والصغرى 29 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة، والصغرى 20 بالمئة.

 

 

الامارات

 

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالامارات، أن يكون الطقس اليوم مغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.. و حركة الرياح شمالية غربية / 22 - 32، تصل إلى 50 كم / س أحيانا، و يكون الموج و البحر فى الخليج العربى مضطربا إلى شديد الاضطراب ..

و يحدث المد الأول عند الساعة 15:02 و المد الثانى عند 01:32 و الجزر الأول عند الساعة 08:26 و الجزر الثانى عند الساعة 19:12.

و فى بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا مساء.. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:04 و المد الثانى عند الساعة 21:57 و الجزر الأول عند الساعة 16:47 و الجزر الثانى عند الساعة 04:46 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 37 29 80 20 دبى 38 29 85 20 الشارقة 39 28 90 25 عجمان 37 29 90 30 أم القيوين 38 29 90 25 رأس الخيمة 37 27 85 30 الفجيرة 40 31 85 40 العين 41 28 60 10 ليوا 42 27 70 20 الرويس 37 29 75 25 السلع 38 30 80 25 دلما 37 29 75 30 طنب الكبرى 37 29 80 35 طنب الصغرى 37 29 80 35 أبو موسى 37 29 80 35 .

 

 

 


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