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طائرة ورقية تسببت فى مقتل خيال أمام زوجته وأطفاله بنزلة السمان.. فيديو

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:00 م
طائرة ورقية تسببت فى مقتل خيال أمام زوجته وأطفاله بنزلة السمان.. فيديو جثة
إعداد ـ بهجت أبو ضيف

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مرة ثانية، عاد اللعب بالطائرات الورقية فى كافة محافظات الجمهورية، وخاصة فى ظل تطبيق إجراءات قرارات حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا، لم يقتصر اللعب بالطائرات على الأطفال فقط، بل شارك الشباب فى صناعتها وإطلاقها فى السماء وإعلان التحدى فى صناعة الأكبر حجما، إلا أن العديد من الجرائم والحوادث ارتبطت باللعب بالطائرات الورقية، أبرزها مقتل شاب أمام زوجته وأطفاله بنزلة السمان بالهرم.

فى هذا الفيديو نستعرض معا تفاصيل كيف تسببت طائرة ورقية فى مقتل خيال أمام زوجته وأطفاله بنزلة السمان

 


جريمة الهرم

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نزلة السمان

اخبار الحوادث

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