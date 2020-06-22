ضبط 71 مخالفة "تموينية" بالغربية خلال 24 ساعة

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مباحث التموين بالغربية على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الإثنين، من ضبط 71 مخالفة تموينية متنوعة، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وإخطار النيابات المختصة.

من جانبه، أفاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأن جهود حملة مباحث التموين أسفرت عن ضبط 51 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، و2 مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات، و2 مخالفة بيع بأزيد من التسعيرة، و2 مخالفة عدم نظافة أدوات العجين، وغدد 1 مخالفة عرض لخوم مكشوفة، و2 مخالفة أغذية منتهية الصلاحية، وعدد 1 مخالفة بيع ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات التموينية وفرض الرقابة على المخابز والأسواق ومراقبة الأسعار، والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والتصدى بحسم لكافة أنواع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى، ترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، اجتماع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمبانى المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح، والذى عقد بمقر ديوان عام المحافظة بحضور د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

وأكد د. طارق رحمى خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمبانى داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، موضحا أنه عقب وصول الرسوم الخاصة بالأحوزة العمرانية من التخطيط العمرانى من القاهرة، سيتم أيضا معاينة المبانى التى تقع خارج الأحوزة العمرانية لخدمة المواطنين.

وأضاف د. رحمى ، أن المحافظة لا تألو جهدًا فى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى التصالح ، بما يضمن حق الدولة.