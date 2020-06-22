اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 71 مخالفة "تموينية" بالغربية خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:14 م
ضبط 71 مخالفة "تموينية" بالغربية خلال 24 ساعة حملة تموينية- ارشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مباحث التموين بالغربية على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الإثنين، من ضبط 71 مخالفة تموينية متنوعة، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وإخطار النيابات المختصة.

من جانبه، أفاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأن جهود حملة مباحث التموين أسفرت عن ضبط 51 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، و2 مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات، و2 مخالفة بيع بأزيد من التسعيرة، و2 مخالفة عدم نظافة أدوات العجين، وغدد 1 مخالفة عرض لخوم مكشوفة، و2 مخالفة أغذية منتهية الصلاحية، وعدد 1 مخالفة بيع ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات التموينية وفرض الرقابة على المخابز والأسواق ومراقبة الأسعار، والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والتصدى بحسم لكافة أنواع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى، ترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، اجتماع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمبانى المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح، والذى عقد بمقر ديوان عام المحافظة بحضور د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

 

وأكد د. طارق رحمى خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمبانى داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، موضحا أنه عقب وصول الرسوم الخاصة بالأحوزة العمرانية من التخطيط العمرانى من القاهرة، سيتم أيضا معاينة المبانى التى تقع خارج الأحوزة العمرانية لخدمة المواطنين.

وأضاف د. رحمى ، أن المحافظة لا تألو جهدًا فى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى التصالح ، بما يضمن حق الدولة.


اخبار عاجله

محافظ الغربية

حملات تموينية

مخالفات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة