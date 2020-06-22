اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر بحملة تموينية على الأسواق فى سوهاج

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:45 م
ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر بحملة تموينية على الأسواق فى سوهاج سجائر مجهولة المصدر - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الامن ، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة المباحث الجنائية ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة ، حملة تموينية مكبرة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 51 قضية تموينية متنوعة ، من بينها ضبط "مصطفى ا ص س " 37 سنة صاحب محل بقالة ، ويقيم دائرة مركز طما لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط "1000" علبة سجائر .

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحاساس بالمخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة وجار الإستمرار فى حملات مماثله على كافة المراكز والمدن بضبط المخالفين لضمان تقديم سلع مضمونه للجمهور.

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

سجائر مهربه

سجائر مغشوشه

مدير امن سوهاج

تموين سوهاج

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تموين الأقصر يحرر 96 محضرا ومخالفة تموينية ضد المخابز والمحلات

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:53 ص

ضبط 105 قضية تموينية خلال حملة أمنية بالجيزة

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:29 ص

تموين المنوفية: حررنا 157 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:00 ص

ضبط 72 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

السبت، 20 يونيو 2020 01:45 م

تموين المنوفية: ضبط مصنع كمامات مخالف والتحفظ على 8 ألاف كمامة

السبت، 20 يونيو 2020 01:04 م

شرطة التموين تضبط أطنان أغذية مجهولة المصدر وفاسدة

السبت، 20 يونيو 2020 12:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة