ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر بحملة تموينية على الأسواق فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الامن ، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة المباحث الجنائية ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة ، حملة تموينية مكبرة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 51 قضية تموينية متنوعة ، من بينها ضبط "مصطفى ا ص س " 37 سنة صاحب محل بقالة ، ويقيم دائرة مركز طما لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط "1000" علبة سجائر .

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحاساس بالمخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة وجار الإستمرار فى حملات مماثله على كافة المراكز والمدن بضبط المخالفين لضمان تقديم سلع مضمونه للجمهور.