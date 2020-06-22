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ضبط مُدرسة زعمت وجود غش جماعي بالثانوية العامة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:11 م
ضبط مُدرسة زعمت وجود غش جماعي بالثانوية العامة امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مُدرسة زعمت وجود غش جماعي داخل احدى لجان الثانوية العامة ، بصورة على السوشيال ميديا ، وتبين عدم صحتها ، وان الصورة لطلاب يتجمعون لاستلام بوكليت الدين، وأنها حاولت التشهير بهم.

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة والزعم بوجود غش جماعى داخل تلك اللجنة.. فقد تبين إدعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة أثناء إمتحانات الثانوية العامة، كما تبين أن الصورة لبعض الطلبة أثناء إستلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذى كان يتم توزيعه عقب إنتهاء فترة إمتحان اللغة العربية، وقيامها بتصويرهم والإدعاء بوجود غش جماعى وبث تلك الصورة على مواقع التواصل الإجتماعى.
 
وتقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم والإدعاء بواقعة الغش الجماعى، حيث تبين صحة موقف الطلاب، وتم ضبط المُدرسة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

 


الثانوية

الثانوية العامة

الداخلية

حوادث

الثانوية 2020

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