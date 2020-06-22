صيدلى المنوفية بعد زعمه علاج المواطنين من كورونا: تواصلت مع المسئولين لتقنين العقار

المنوفية - محمود شاكر

أكد الدكتور حاتم جمعة، الصيدلى الذى زعم اكتشافه علاجا لمصابى كورونا، أنه تم التواصل مع المسئولين بوزارة الصحة والبحث العلمي لتقنين العقار .وأكد جمعة، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم التواصل مع المسئولين بوزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة المنوفية وهيئة البحث العلمى لبيان مصداقية العقار الذى قام بتركيبة.

يذكر أن الدكتور حاتم جمعة، المقيم مدينة تلا بمحافظة المنوفية، زعم اكتشافه عقارا جديدا يمكنة علاج فيروس كورونا فى أربعة أيام . وأكد جمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه عمل على العقار لمدة قاربت من عام وثمانية أشهر حتى توصل إلى العلاج .

وأضاف جمعة أن العقار يحتوى على 48 مادة فعالة من خلال مواد طبيعية 100 بالمائة، وليس بها أى مشكلات طبية، مؤكدا أنه يسعى حاليا إلى التواصل مع المسئولين لتقنين العلاج .

وأضاف جمعة أنه على أتم الاستعداد بأن يعالج 1000 حالة من الحالات المصابة والتى تعانى من إصابة كورونا بشكل كامل، وتحتاج إلى أجهزة تنفس صناعى، علاوة على أنها فى حاجة إلى العناية المركزة.

وأشاد جمعة بما لديه من عقار تمكن خلال فترة وجيزة من الوصول إلى نجاح كبير وحقق تقدما قويا فى علاج الحالات بشكل كبير وساعد من نجاة العشرات من الحالات .

وأكد جمعة أن العقار سيتمكن من أن يعيد البسمة إلى وجوة الملايين من المواطنين، ويوفر المليارات التى تنفقها الدولة فى المستشفيات والعلاج، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد للتجربة الكاملة على العدد المتاح من المصابين ويحقق النجاة لهم .