صيانة أعمدة الإنارة بفاقوس وإصلاح محول كهرباء ديرب نجم بالشرقية

تابع اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية أعمال قسم الإنارة، حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع "شلتوت - منطقة المنشية الجديدة - الجلاء - مدخل عزبة أبو خليل - الإنتاج - المدخل الرئيسى للمدينة - مدخل كفر الحوت - عبدالمنعم رياض"، بالإضافة لعمل صيانة على لوحة جمعية الصيادلة، بالإضافة لعمل صيانة للكشافات بمقابر عزبة نعمان بمساندة من شباب القرية بالوحدة المحلية بالبيروم، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز والوحدة المحلية.
كما تابع محمد حجازى رئيس مركز ديرب نجم، إصلاح عطل بلوحة المفاتيح الخاصة بمحول عزبة الحضرمى الكبيرة التابعة لقرية شوبك والمغذى للطريق الرئيسى ديرب نجم - الإبراهيمية، بداية من مدخل قرية شوبك اكراش حتى عزبة المستشار أحمد حافظ وعزبة علمى وجزء من طريق الديسة.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق كل مركز ومدينة مستغلين فتره الحظر وعدم تواجد المواطنين بالشوارع فى رفع كفاءة الأعمدة الكهربائية وصيانتها واستبدال التالف منها لخدمة الأهالى والارتقاء بالشكل الحضارى أمام المواطنين والزائرين.
واستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع كفاءة الإنارة بصفة دورية مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.
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