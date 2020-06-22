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"صيادلة القاهرة "تبدأ حصر مصابى وشهداء كورونا من أعضاء النقابة بكافة المحافظات

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:12 م
"صيادلة القاهرة "تبدأ حصر مصابى وشهداء كورونا من أعضاء النقابة بكافة المحافظات نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عن بدء حصر مصابي وشهداء الصيادلة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وذلك من خلال رابط للتسجيل أونلاين.
 
وللتسجيل عبر الرابط، يستلزم تدوين عدة بيانات هى: اسم الصيدلى، رقيم القيد العام للصيدلى، النقابة الفرعية التابع لها، العنوان، رقم موبايل للتواصل، تشخيص الحالة "مصاب أم شهيد"، فى حالة الإصابة "عزل منزلى، العزل بمستشفى"، فى حالة العزل بالمستشفى يتم تدوين اسم المستشفى.
 
كان قد قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بالنقابة، إن النقابة ليس لديها حصر بأعداد أعضائها المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب إخطارها بحصر الصيادلة المصابين بالفيروس، لتتمكن من تقديم الدعم اللازم لأعضائها، وأسرهم.
 
وأوضح رمزى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المخاطبة لم تقتصر فقط على صيادلة القاهرة، بل بمصابى كورونا من كافة الصيادلة على مستوى الجمهورية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن من الوزارة، لافتا إلى أن اتحاد نقابات المهن الطبية أقر صرف 50 ألف جنيه لحالات الوفاة، و20 ألف جنيه للمصابين، بالإضافة إلى تخصيص النقابة العامة للصيادلة 50 ألف جنيه أخرين لحالات الوفاة، ولم تتمكن من الوصول إلى أى حالة من حالات الإصابة.
 
وطالب وزارة الصحة، بمساعدة نقابة صيادلة القاهرة، لتقديم الدعم المادى والمعنوى اللازم لأعضائها وأسرهم، ولتخفيف الأعباء الملقاه على الوزارة.
 
فيما كان قد قرر المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه،  مشيرا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة.
 
 

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