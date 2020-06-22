صور.. مدينة الأقصر تقود حملة لتعقيم مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنجع الطويل

الأقصر – أحمد مرعى

تابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال كبائن التعقيم بداخل مدارس كل حي، وذلك إستكمالاً لإجراء سير العملية الامتحانية للثانوية العامة 2020، حيث تم تعقيم مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمنطقة نجع الطويل بالأقصر، وذلك بعد نهاية إمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة أمس.

وشدد العميد أيمن الشريف على تعقيم وتطهير ورفع كفاءة النظافة بجميع الشوارع في محيط المدارس بكل حي، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ببذل كافة الجهود لتوفير بيئة آمنة لأداء إمتحانات الثانوية العامة، وعمل الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على صحة الطلاب للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم المرور اليوم على مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالنجع الطويل بالأقصر، من قبل رئاسة حي شمال بقيادة أحمد زين رئيس الحى، وذلك لمراجعة النظافة وكبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير للتأكد من جاهزيتها داخل المدرسة، بما يضمن إنتظام سير العملية الإمتحانية، وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إنعقاد الإمتحانات، وكذلك التأكيد علي رفع جميع المخلفات أمام المدرسة.

وأشار العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إلي أنه جارى مراجعة كافة أعمال التطهير والتعقيم وكبائن التعقيم بجميع المدارس داخل نطاق كل حي للتأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان.

وكانت قد قال عبد اللطيف أحمد عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم آداء إمتحان اللغة العربية بأول أيام ماراثون الثانوية العامة، أمس الأحد، وجاء فى حصاد اليوم الأول، إصابة 5 طلاب بحالات إغماء نتيجة حرارة الطقس فى اللجان المختلفة، وتم فحص طالبة كانت تعانى من ارتفاع درجة حرارتها داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية بواسطة الفرق الطبية خلال اليوم الأول للإمتحانات، كما لم يتم رصد أية شكاوى أو مشكلات بين الطلبة.