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صور.. مدينة إسنا تقود حملات نظافة لرفع 45 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:57 م
صور.. مدينة إسنا تقود حملات نظافة لرفع 45 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة مدينة إسنا تقود حملات نظافة لرفع 45 طن من الأتربة والمخلفات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة نظافة وإشغالات بمنطقة شارع النزهة وبمحيط مدرسة ناصر الإبتدائية، وإستكملت الحملة أعمالها بشارع جسر السيالة، حيث أسفرت الحملة عن رفع 45 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وأيضاً تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وأسفل البلدورات، بجانب تفريغ حاويات النظافة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة.

وقال رئيس مدينة إسنا، خلال الحملة أنه تم تحرير عدد من محاضر إشغال الطريق لأصحاب الورش، وشدد سليمان على قسم الإشغالات برفع جميع الإشغالات من الطرق العام، وإخلاء الأرصفة لتيسير حركة المرور ومنعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، مؤكداً على ضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكان قد أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم الإنطلاق فى أعمال رصف طريق السكة الحديد القديم بمجلس قروى الدير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية في جميع القطاعات بالمركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الأجهزة التنفيذية بالدير  تتابع أعمال تمهيد طريق السكة الحديد القديم وإزالة الأشجار والعوائق، وذلك إستعدادا لرصفه بطول 1 كم وعرض 8م، والذى يربط بين قرية الدير والحليلة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2019 / 2020، حيث يأتي ذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات.

مدينة إسنا تقود حملات نظافة لرفع 45 طن من الأتربة والمخلفات (1)
 

 

مدينة إسنا تقود حملات نظافة لرفع 45 طن من الأتربة والمخلفات (2)
 

 

مدينة إسنا تقود حملات نظافة لرفع 45 طن من الأتربة والمخلفات (3)
 

 


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