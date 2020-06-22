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صور.. طفلة ترسم لوحات وتتبرع بثمنها للأطفال مرضى السرطان بالغربية

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:00 ص
صور.. طفلة ترسم لوحات وتتبرع بثمنها للأطفال مرضى السرطان بالغربية جنى
كتبت- فتحية الديب

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بكف رقيق وصغير أبدعت الطفلة "جنى مصطفى زمزم" فى رسم العديد من اللوحات عبارة عن كرتون ورسومات من الطبيعة وأشكال متعددة وجملتها بألوان مبهجة، لتهديها لمرضى السرطان من الأطفال.

وحاولت "جنى" ابنة التسع سنوات استغلال أوقات الحظر فى عدم الخروج من المنزل فى تنمية موهبتها فى الرسم، وهذه المرة قررت أن تدعم الأطفال مرضى السرطان، بطريقتها البسيطة بالتفرع لرسم العديد من الرسومات لإرسال بعضها لهم للترويج عنهم، بعد عجزها عن زيارتهم فى هذة الظروف، ولكى تعبر لهم عن وقوفها بجوارهم.

ولم تتوقع "جنى" أن عمل الخير الذى أرادت ببراءتها التعبير عن حبها للأطفال من خلاله، سوف يلقى هذا الدعم عندما اشترى أحد رجال الأعمال 10 لوحات من رسوماتها بقيمة 1000 جنيه عن كل لوحة تبرعت بثمنها.

وتناشد "جنى" كل الأطفال لعمل لوحات لإخوانهم فى مستشفيات الأطفال للسرطان، للتعبير عن دعمهم لهم فى محاربة السرطان.

وتتمنى "جنى" الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكى تمنى موهبتها، وتطمح أن تكون متطوعة فى أعمال تطوير القرى وعمل ألوان البيوت وعمل ديكورات للمنازل بعد تطويرها فى القرى الفقيرة وعمل مستشفى خيرى فى قريتها "حنون" بمركز زفتى بمحافظة الغربية لخدمة الفقراء.

 

 

 

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مصر

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الطفلة جنى

مبادرة لدعم اطفال 57357

رسم لوحات

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