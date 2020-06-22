صور.. حملة للتوعية بفيروس كورونا لسيدات ورجال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ فريق من الطب الوقائى بشمال سيناء حملة توعية بفيروس كورونا فى مناطق وسط سيناء بنطاق مركز نخل، لأخذ الإجراءات الاحترازية لمنع وصول المرض لمناطقهم التى لم تسجل فيها حتى الآن أى إصابات رسميا.

وأوضح، بيان للإدارة الصحية بمركز نخل بوسط سيناء، أن الندوة التوعوية نفذها محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ومحمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية.

وخلال الحملة تم عرض تعريف الفيروس، وطرق انتقال العدوى، وطرق الوقاية، وأعراض المرض وما يجب عمله حال ظهور الأعراض، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وأهمية ارتداء الكمامات الطبية، وغسل الأيدى باستمرار بالماء والصابون، واستخدم الكحول والكلور فى التطهير، وتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على التباعد الاجتماعى للأشخاص، الاهتمام بالتغذية الصحية وتقوية الجهاز المناعى للجسم، والإكثار من شرب الماء والسؤال، التعرض لأشعة الشمس الخفيفة، والنوم لفترات كافية، والإقلاع عن التدخين، وتوضيح مدى خطورة المرض على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

وأشار البيان إلى أنه تم فى هذا السياق عقد ندوات توعية أخرى نفذتها الإدارة فى مقرات حكومية التى يتردد عليها المواطنين بمدينة نخل، وندوات أخرى استهدفت أماكن تواجد الأهالى بينها صالونات الحلاقة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حملة توعية بفيروس كورونا بوسط سيناء

حملة توعية بفيروس كورونا بوسط سيناء

حملة توعية بفيروس كورونا بوسط سيناء

حملة توعية بفيروس كورونا بوسط سيناء

حملة توعية بفيروس كورونا بوسط سيناء

حملة توعية بفيروس كورونا بوسط سيناء