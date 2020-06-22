صور . حملات موسعة لتنظيف الشواطئ بالبحر الأحمر لليوم الثالث على التوالى

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستمر لليوم الثالث على التوالي، المجتمع البحرى بالبحر الأحمر، فى حملات تنظيف قاع البحر بشواطئ مدينة الغردقة، حيث قام اليوم مجموعة من الغواصين بمدينة الغردقة ، بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا " بتنظيف قاع البحر بشاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة .

واعلنت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر ، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر وغرفة الغوص ، استكمال حملات تنظيف القاع بمدينة الغردقة لليوم الثالث على التوالى ، وأكدت الجمعية فى بيان لها ، أن حملة تنظيف قاع البحر البحر بالغردقة اليوم ، شارك فيها عدد كبير من المتطوعين من غواصى البحر الأحمر الذين نجحوا فى جمع كمية 4 طن بواقع 12 طن إجمالى الثلاث ايام منذ انطلاق الحملة، من المخلفات الصلبة كالزجاج ، بلاستيك ، خشب ، مطاط ، حديد وغيره من حطام المراكب بعد أن تم توزيع الغواصين على ثلاث مواقع داخل المارينا .

وتقدمت الجمعية بالشكر للجهات المسؤولة على رأسها وزارة البيئة، ومحميات البحر الأحمر ومراكز غوص المشاركة والمتطوعين من الغواصين على مشاركتهم بمجهودهم ووقتهم للمساعدة للحفاظ على البيئة البحرية .

وكانت أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى جمعية هيبكا وذلك فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجارى، فى إطار مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر".

وأضافت وزيرة البيئة، فى بيان لها أن الحملة تعتبر أول أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر فى مجال حماية التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللاجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والقطاع السياحى فى الانشطة البيئية.

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة

جانب من تنظيف قاع البحر بالغردقة