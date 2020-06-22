اليوم السابع
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صور.. تنفيذ 10 قرارات إزالة مبانى أسوار وأحواش وإلقاء مخلفات ردم بالأقصر

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 ص
صور.. تنفيذ 10 قرارات إزالة مبانى أسوار وأحواش وإلقاء مخلفات ردم بالأقصر حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، من حملاتهم لإزالة التعديات على حرم النيل وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية، وذلك فى إطار المتابعة اليومية والتنسيق المستمر لتنفيذ قرارات الإزالة فى مهدها، استمرار حملات إزالة المخالفات والتصدى للتعديات، حيث تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة عبارة عن مبانى أسوار وأحواش وإلقاء مخلفات ردم منهم عدد 4 قرار بزمام هندسة نيل إسنا، وكذلك عدد 6 قرار بزمام هندسة نيل الأقصر.

ونجح رجال هندسة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، على مدار شهر يونيو الجارى فى تنظيم سلسلة حملات إزالة المخالفات والتصدى للتعديات، والتى وصلت لتنفيذ 74 قرار بإزالة تعديات متنوعة على حرم نهر النيل.

وأسفرت تلك الحملات من رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، عن تنفيذ عدد 13 قرار إزالة متنوعة عبارة عن مبانى أسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وإلقاء مخلفات ردم، منها عدد 2 قرار بزمام هندسة نيل الأقصر وعدد 5 قرارات بزمام هندسة نيل قنا، وكذالك عدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتنفيذ عدد 12 قرار إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم بزمام هندسة نيل قنا، وتنفيذ عدد 16 قرار إزالة متنوعة، وهى عبارة عن مبانى بالبلوك الأبيض وأسوار وردم منهم عدد 10 قرارات بزمام هندسة نيل إسنا، وعدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل محافظة قنا.

كما نجحت الحملات فى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة منهم عدد 4 قرارات مبان بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرارات ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرارات ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرارات ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة ناحية الفارسية ونجع أبو حميد بزمام هندسة نيل إسنا منها عدد 3 قرارات مبان من الطوب الأبيض والأسمنت، وعدد 3 قرارات عمل تندة ومظلة من الحديد وكذلك عدد 4 قرارات ردم.

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (1)
حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (1)

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (2)
حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (2)

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (3)
حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (3)

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (4)
حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 10 قرارات إزالة (4)

 


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