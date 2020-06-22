صور.. تعقيم 3 مقرات حكومية وشوارع مدينة نخل بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء اليوم ، الانتهاء من حملات تعقيم استهدفت المنشأت الخدمية والشوارع داخل مدينة نخل .

وأوضح بيان مجلس المدينة ، أن الحملات تمت ، تحت إشراف ومتابعة سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، وتضمنت تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية ، والشوارع الجانبية، ومبنى إدارة المرور، ومبنى الإدارة التعليمية ، وديوان عام مجلس المدينة، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، الجارى اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وقال رئيس المدينة، إن حملة التطهير، نفذها عمال مجلس المدينه ، مؤكدًا على استمرار حملات تعقيم المنشآت الحيوية، إضافة إلى توعية المواطنين بجميع أرجاء المدينة، موجها الشكر للعاملين، لدعمهم الكبير فى العديد من الفعاليات، التى تقام بالمدينة، خاصة مبادرة التطهير والتعقيم، ووقوفهم بجانب القيادة التنفيذية للصالح العام .

وكانت أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مواصلتها حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا .

وأوضح البيان الانتهاء من تطهير أربعة منازل لحالات إيجابية بفيروس كورونا ، والأماكن المتردد عليها الحالات الإيجابية، ومنها بعض العيادات ومعمل تحليل بجانب حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب فى حى عاطف السادات .

كما تم تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى فى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، ونفذت الحملة برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وفريق العمل مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ،السيد السنوسى ، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود، ومحمد إسماعيل وحسن عبد الرحمن ، وأحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم دار الايتام ، ومنزلين للحالات الإيجابية و تطهير بعض العيادات التى تردد عليها. الحالات الإيجابية وتطهير مبنى الإدارة الصحية، وتعقيم وتطهير لحى كرم أبو نجيلة ، ومقر إدارة المياه الجوفية أو الرى، و منطقة سد الوادى.

تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء

تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء

تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء

تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء