اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعقيم 3 مقرات حكومية وشوارع مدينة نخل بوسط سيناء

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:00 ص
صور.. تعقيم 3 مقرات حكومية وشوارع مدينة نخل بوسط سيناء تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء اليوم ، الانتهاء من حملات تعقيم استهدفت المنشأت الخدمية والشوارع داخل مدينة نخل .

وأوضح بيان مجلس المدينة ، أن الحملات تمت ، تحت إشراف ومتابعة سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، وتضمنت تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية ، والشوارع الجانبية، ومبنى إدارة المرور، ومبنى الإدارة التعليمية ، وديوان عام مجلس المدينة، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، الجارى اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وقال رئيس المدينة، إن حملة التطهير، نفذها عمال مجلس المدينه ، مؤكدًا على استمرار حملات تعقيم المنشآت الحيوية، إضافة إلى توعية المواطنين بجميع أرجاء المدينة، موجها  الشكر للعاملين، لدعمهم الكبير فى العديد من الفعاليات، التى تقام بالمدينة، خاصة مبادرة التطهير والتعقيم، ووقوفهم بجانب القيادة التنفيذية للصالح العام .

وكانت أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مواصلتها حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا .

وأوضح البيان الانتهاء من تطهير أربعة منازل لحالات إيجابية بفيروس كورونا ، والأماكن المتردد عليها الحالات الإيجابية، ومنها بعض العيادات ومعمل تحليل بجانب حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب فى حى عاطف السادات .

كما تم تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى فى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، ونفذت الحملة برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وفريق العمل مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ،السيد السنوسى ، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود، ومحمد إسماعيل وحسن عبد الرحمن ، وأحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم دار الايتام ، ومنزلين للحالات الإيجابية و تطهير بعض العيادات التى تردد عليها. الحالات الإيجابية وتطهير مبنى الإدارة الصحية، وتعقيم وتطهير لحى كرم أبو نجيلة ، ومقر إدارة المياه الجوفية أو الرى، و منطقة سد الوادى.

105037085_169334824605111_3191104934901087082_n
تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء

 

105052418_169334671271793_4306561995400383977_n
تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء

 

105279083_169334721271788_3692873603889466178_n
تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء

 

106009373_169334557938471_8983156483631754503_n
تعقيم المنشأت الحكومية بوسط سيناء

شمال سيناء

نخل

وسط سيناء

كورونا

تطهير المنشات الحكومية بوسط سيناء

تعقيم المنشات

فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تعقيم وتطهير منازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا بشمال سيناء

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:27 ص

تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بالشيخ زويد شمال سيناء

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:54 ص

استمرار تطبيق حملات التطهير والتعقيم والنظافة بمدن كفر الشيخ

الأحد، 21 يونيو 2020 07:53 م

فيديو.. بوابات تعقيم لطلاب الثانوية العامة بالمنوفية

الأحد، 21 يونيو 2020 10:49 ص

بدل تعقيم كاملة وكواشف حرارية فى لجان الثانوية العامة بالوادى الجديد.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 10:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة