صور.. تعقيم وتطهير منازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش ، مواصلتها حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح البيان الانتهاء من تطهير أربعة منازل لحالات إيجابية بفيروس كورونا ، والأماكن المتردد عليها الحالات الإيجابية ، ومنها بعض العيادات ومعمل تحليل بجانب حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب فى حى عاطف السادات .

كما تم تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى فى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، ونفذت الحملة برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وفريق العمل مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ،السيد السنوسى ، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود، ومحمد اسماعيل وحسن عبدالرحمن ، وأحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم دار الايتام ، ومنزلين للحالات الإيجابية و تطهير بعض العيادات التى تردد عليها. الحالات الإيجابية وتطهير مبنى الإدارة الصحية، وتعقيم وتطهير لحى كرم أبو نجيلة ، ومقر إدارة المياة الجوفية أو الرى، و منطقة سد الوادى.

وكانت اعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء مواصلة فرقها الطبية و فريق مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالشيخ زويد رش وتطهير جميع لجان امتحانات الثانوية العامة إستراحات السادة مراقبى الثانوية العامة للوقاية ومكافحة أسباب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

تكون فريق العمل من أحمد إبراهيم ،نادى رشوان، نور صبيح ،رشيدة حسن ، ومحمد حسين ، محمد سلامة.

وأوضح البيان أنه فى إطار هذه الجهود قامت حنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات ، ونادية نجيب مشرفة نوادى المرأة بالإدارة الصحية بالشيخ زويد ، بتوعية طلبة الثانوية العامة وكيفية استخدام أساليب وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بارتداء الكمامات والجوانتيات وكيفية تطهير الأيدي ، واستخدام إجراءات التباعد الإجتماعى وذلك لضمان سلامة أبناءنا الطلاب ومراقبى الإمتحانات، كما تم تطهير خزانات مياه الشرب بالمدارس التى بها لجان إمتحانات وأيضا استراحات المراقبين .

تعقيم وتطهير منازل المصابين بفيروس كورونا بالعريش

تعقيم وتطهير منازل المصابين بفيروس كورونا بالعريش

تعقيم وتطهير منازل المصابين بفيروس كورونا بالعريش

تعقيم وتطهير منازل المصابين بفيروس كورونا بالعريش

فريق مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش