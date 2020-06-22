اليوم السابع
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صور.. المركز التكنولوجى بالدقهلية يستقبل 1250 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبى

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:30 م
صور.. المركز التكنولوجى بالدقهلية يستقبل 1250 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبى أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد
الدقهلية - شريف الديب

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تابع اليوم الاثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد بديوان عام المحافظة ، مشيرا إلى أن المركز منذ بدء تشغيله تجريبيا أوائل يونيه الجارى وحتى اليوم استقبل 1250مواطنا تقدموا بطلباتهم وشكواهم الى المركز.
 
وأضاف أن المواطن أول مايصل الى مقر المركز يدخل من بوابه التعقيم والتطهير على البوابه الرئيسية لدخول مقر المركز ويقوم مسئولى الامن باستقبال المواطن وتسجيل بيانته من واقع بطاقة الرقم القومى ، وقال بأن هناك ساحة انتظار مزوده بالمقاعد للمترددين ويراعى مسئولى الأمن التباعد الاجتماعى فى جلوس المواطنين مرتدين الكمامات ، ثم يتم توجه المواطن الى شباك تلقى الشكوى او الطلب بالمركز حسب نوعيه الخدمه التى يريدها المواطن.
 
وأوضح أن هذا المركز يقدم خدماته للمواطنين فى إطار منظومة الشباك الواحد فى كافة المجالات الخدمية والإدارية التى تتعلق بحياة المواطن عملا على ارضاء المواطنين وتخفيف العبئ عنهم بالتنسيق مع كافه الإدارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة .
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك تكليفات محدده للقائمين على المركز بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز حفاظا على سلامة وصحة الجميع ،واشار المحافظ ان فرق التطهير والتعقيم  تنفذ اعمالها يوميا فى التطهير والتعقيم  حفاظا على سلامة العاملين بالمركز والمترددين عليه واضاف بان التوجيهات المستمرة للقائمين على المركز بضرورة حسن التعامل مع المواطنين بالابتسامه الصادقة والتى يصحبها جديه التعامل مع شكواه واعطائه الرد الذى يتعلق بشكواه بالتنسيق الكامل مع الإدارات المختصة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية وفقا لطبيعه الشكوى.
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (1)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (1)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (2)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (2)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (3)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (3)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (4)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (4)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (5)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (5)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (6)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (6)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (7)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (7)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (8)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (8)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (9)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (9)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (10)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (10)

أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (11)
أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد (11)
 

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