اليوم السابع
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صور.. الرئيس الصربى يعلن عن فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:00 ص
صور.. الرئيس الصربى يعلن عن فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية الرئيس الصربى يعلن عن فوز حزبه
بلجراد /أ ش أ /

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أعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش فوز الحزب التقدمى الصربى الذى يقوده، فى الانتخابات البرلمانية.

وقال فوتشيتش فى كلمة أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الإثنين، إن الحزب التقدمى حصل على أكبر قدر من ثقة الشعب فى تاريخ صربيا فى الظروف التى كان فيها عدد قليل ممن كانوا يؤمنون بذلك"، ووصف فوز حزبه بـ"المقنع".

وحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات التى نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، حصل الحزب التقدمى الصربى المحسوب على التيار المحافظ على 63.35% من أصوات الناخبين.

وحل ثانيا الحزب الاشتراكى بقيادة وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش بـ10.67% من الأصوات، فيما حصلت الأحزاب المتبقية على ما دون الـ3% الضرورية لدخول البرلمان.

 

احتفالات-بمقر-الحزب-التقدمى-الصربى
احتفالات بمقر الحزب التقدمى الصربى

 

احتفالات-فى-مقر-الحزب-التقدمي-الصربي
احتفالات فى مقر الحزب التقدمي الصربي

 

استخدام-الموسيقى-خلال-الاحتفال
استخدام الموسيقى خلال الاحتفال

 

الرئيس-الصربي-ألكسندر-فوتشيك-يحتفل
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحتفل

 

الرئيس-الصربي-ألكسندر-فوتشيك-يحتفل-بالفوز
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحتفل بالفوز

 

الرئيس-الصربي-ألكسندر-فوتشيك-يحيي-أنصاره
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحيي أنصاره

 

الرئيس-الصربي-ألكسندر-فوتشيك-يحيي-مناصريه
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحيي مناصريه

 

سيلفى-الفوز-رئيسة-الوزراء-الصربية-آنا-برنابيك
سيلفى الفوز رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيك

 

كلمة-الرئيس-الصربي-ألكسندر-فوتشيك
كلمة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك

 


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