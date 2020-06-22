صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية والمخصص لمصابى كوورنا، إن الدكتور وجيد عبد الله، استشاري الحميات، تعرض لأزمة قلبية حادة خلال عمله في مستشفي الصدر، وعلى الفور تم نقله لعناية القلب بمستشفى الإسماعيلية العام.

وأضاف المصدر الطبى، أن الدكتور وجيد عبد الله، تعرض للإجهاد الشديد نتيجة عمله فى علاج مصابى كورونا بمستشفى الصدر بالإسماعيلية المخصص لعزل مصابى كورونا، بعد عمله لساعات متواصلة علي مدار الأيام الماضية، وشعر ببعض الآلم في صدره، ولكنه لم يبالي، واستمر في عمله لعلاج المصابين، رغم شعوره بآلم شديد، ومع تزايد الآم، أجرى التحاليل والاشعات اللازمة، وتبين بأزمة قلبية حادة، ونقل على اثرها لعناية القلب في مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم.

ويعد الدكتور وجيد، من فريق الطبى المعالجين للمصابي فيروس كورونا المستجد في مستشفي أبو خليفة للعزل الصحي منذ بدء العمل بها في 8 مارس الماضي، عندما تم تخصص مستشفى الصدر فى الأول من يونيو الجارى، ليكون ثانٍ مسشتفى عزل فى المحافظة، بعد مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، اتنقل للعمل فى مستشفى الصدر.

وتم تخصيص مستشفى الصدر بالإسماعيلية كمستشفى عزل لمرضى كورونا فى الأول من يونيو الجارى، ليكون ثانٍ مسشتفى عزل فى المحافظة، بعد مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، الذى بدأ فى استقبال مرضى كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.