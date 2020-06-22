صور.. إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج ، عن إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال الثلاثة أيام الماضية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، بإيقاف أعمال شدة خشبية بأحد الأبراج بمنطقة سيتي ، وتم مصادرة مواد بناء من برج بناحية قلفاو، وفى مركز ومدينة دار السلام تم مصادرة 16 ألف بلوك أبيض، وإزالة حالتين تعدى على أملاك الرى بمساحة 120 متر بقرية أولاد يحيى بحري،

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حالة تعدى إزالة فورية على مساحة 90 متر لسقف دور ثانى علوى مخالف لقانون البناء بنجع الماسخ بقرية بناويط، وإزالة فورية لتعدى بالبناء المخالف بقرية بنى هلال على مساحة 70 متر لشدة خشبية دول اول علوي، كما تمت إزالة تعدى بالبناء المخالف بزمام قرية بناويط لشدة خشبية لسقف دور أول على مساحة ٩٠ متر، كذلك تم إزالة سور فى نفس الزمام على مساحة ٢٠ متر بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لـ 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية بنجا على مساحة 3 قراريط، كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بالكوم الأصفر بنزلة القاضى على مساحة 1.5 قيراط، وإزالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية بنى حرب على مساحة قيراط .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بحملة إزالة بروافع العيساوية قرية جزيرة المنتصر لحالة تعدى على أرض واقعة على حرم النيل بمساحة ٥ قراريط، كما تم إزالة مجموعة من المبانى مخالفة لتعديها على مساحة 1500 متر طرح النيل بنجع عبد الرحيم بجزيرة المنتصر .



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج