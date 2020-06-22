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صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:29 ص
صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو أصحاب المعاشات/ أرشيفية
كتب محمود حسين

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تبدأ الحكومة خلال أيام اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، فى صرف الزيادة السنوية للمعاشات المقررة بنسبة 14%، بحسب قرار رئيس الجمهورية، والتى تعد أول زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من أول شهر يناير من العام الجارى 2020.

وفى هذا السياق، تنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تزداد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عندحساب الزيادة التالية.

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.

وتنص المادة على أنه لا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، وتعتبر الزيادة جزءً من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج قد أعلنت أنه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمنى سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو المقبل.


المعاشات

زياده المعاشات

التأمينات

الحكومه

اليوم السابع بلس

قانون التامينات

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