صحيفة أمريكية تعتذر بعد نشرها إعلانا معاديا للإسلام وتعد بالتحقيق

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن صحيفة "ذا تينسيان"، أكبر الصحف فى ولاية تينسيى الأمريكية قد نشرت إعلانا على صفحة كاملة من إحدى الجماعات الدينية الذى استشهد بالإنجيل، وحذر سكان مدينة ناشفيال بالولاية من ان الإسلام سيشعل قنبلة نووية الشهر المقبل، كما أعلن أيضا أن دونالد ترامب هو فخر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، كما هو متنبأ به فى الإنجيل.

وبحسب نيوزويك، فإن المزاعم التى وردت بالإعلان، الذى جاء من قبل ما يسمى بـ "وزارة مستقبل أمريكا" كان من بينها أنه فى 18 يوليو 2020، ستفجر "قوى إسلامية مجهولة" بالاشتراك مع روسيا وقوى عالمية أخرى جهازا نوويا فى ناشفيل. واستشهد الإعلام مرارا بعبارة "كلمة الرب" وتضمن صورة للبابا فرانسيس أمام أعلام أمريكية محترقة. وزعم الإعلان أن معركة ترامب مع الديمقراطيين تم التكهن بها فى الكتاب المقدس.

وأثار الإعلان انتقادات حادة دفعت إدارة الصحيفة إلى الرد بعد ساعات، وأصدرت اعتذارا وقالت إنه كان انتهاكا للمعايير القائمة منذ وقت طويل للجريدة، كما ذكرت الصحيفة أيضا أنه ستجرى تحقيقا فى الأمر.

وقامت الصحيفة التى يتم توزيعها فى العديد من المقاطعات الجنوبية لولاية كنتاكى أيضا بسحب الإعلان وأعربت عن حيرتها إزاء الكيفية التى تم نشره بها.

وقال مايكل أناستاتسى، نائب الرئيس ورئيس تحرير الصحيفة، فى بيان تم نشره على الإنترنت إنه من الواضح أنه حدث انهيار فى العملية الطبيعية التى تتطلب تدقيقا حريصا فى المحتوى الإعلانى للصحيفة، وأشار إلى أن قسمى الأخبار والمبيعات فى الجريدة يعملان بشكل مستقل.