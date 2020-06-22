صحة بورسعيد: تكثيف الحملات على مستشفى الحميات للتأكد من الإجراءات الوقائية

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية تكثيف الجولات المرورية للجهاز الإشرافى بمديرية الصحة علي مستشفى الحميات وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف الجولات المرورية علي مستشفيات المحافظة.

وأوضح فى تصريحات صحفية أن التوجيهات تأتى في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما وجه أبو هاشم فريقا برئاسة د محمد جودة مدير إدارة مكافحة العدوي ومدير الوبائيات والترصد نسرين صلاح عضو الإدارة للتأكد من تطبيق إجراءات و احتياطات مكافحة العدوى داخل المستشفى و لتدريب الفرق الطبية علي رأس العمل

ورافق الجهاز الإشرافى مدير المستشفى والدكتورة ريهام الزيات نائب ود ريهام سمير رئيس فريق مكافحة العدوى.

ومن جانبه أثنى الجهاز الاشرافى علي كافة أعضاء الفريق الطبي و علي التزامهم بما جاء من توصيات بشأن الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.