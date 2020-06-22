صحة الوادى الجديد تدشن "أكشاك" لتعريف المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن تدشين أكشاك لتوعية المواطنين بطرق الوقايه والعلاج من فيروس ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف التوعيه للمواطنين وتنوع وسائلها، للتحذير من خطورة عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

وقال الدكتور أحمد محروس مدير عام مديريه الشئون الصحيه بالوادى الجديد، أن الغرض من إنشاء تلك الأكشاك هو الإجابة علي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا وغيرها من الاستفسارات في مجالات أخرى، وذلك من خلال متخصصين بإداره الثقافه الصحيه بالمديرية.

وكانت المحافظة أعلنت عن تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أى أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضحت المحافظة ، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.