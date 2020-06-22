صحة الغربية: تعافى 44 حالة جديدة من فيروس كورونا

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، عن تعافي 44 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا منذ بداية الجائحة وصل لـ1135 حالة حتى الآن.

وأضاف أن الجيش الأبيض يسطر ملحمة وطنية داخل مستشفيات العزل الصحى، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والسهر على راحتهم طوال فترة تواجدهم بالعزل الصحى.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أكد أن محافظة الغربية أحد أكبر المحافظات تحقيقًا لنسب الشفاء بين المحافظات، مؤكدًا أن نسبة الشفاء تجاوزت الـ65%، مضيفًا أن فيروس كورونا المستجد الآن في مرحلة الارتباط الفيروسي والتحليل ليس هو الشرط الأهم لاكتشاف الإصابة.

وأضاف حميدة أن عدد المتعافين داخل المحافظة من أبناء المحافظة بلغ 1300 حالة، كما أنه بلغ عدد المعزولين داخل المنازل 761 حالة آخرهم 41 حالة تم عزلهم منزليًا اليوم، وتماثل للشفاء منها 400 حالة بعد تحويل نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية..