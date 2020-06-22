صادرات الاتحاد الأوروبى من القمح اللين لموسم 2019-2020 تزيد 64%

رويترز

أظهرت بيانات رسمية للاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، أن صادرات القمح اللين من دول الاتحاد فى موسم 2019-2020 الذى بدأ فى يوليو الماضي، بلغت 33.23 مليون طن بحلول 21 يونيو، وكان ذلك، أعلى بنسبة 64 بالمئة من حجم الصادرات حتى 16 يونيو من العام الماضي.

ووصلت صادرات الاتحاد الأوروبى من الشعير فى 2019-2020 إلى 7.07 مليون طن، بزيادة 64 بالمئة أيضا عن نفس الفترة من العام الماضي، فى حين بلغت واردات الاتحاد من الذرة 19.07 مليون طن، بانخفاض قدره 18 بالمئة.

وتواصل المفوضية الأوروبية، إدراج بريطانيا فى بيانات تصدير واستيراد الحبوب الأسبوعية فى أعقاب خروجها من التكتل فى نهاية يناير .