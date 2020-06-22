اليوم السابع
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صاحب أطول فترة صراع مع كورونا .. بريطاني يتعافى من الفيروس بعد 92 يوما من الإصابة

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:56 ص
صاحب أطول فترة صراع مع كورونا .. بريطاني يتعافى من الفيروس بعد 92 يوما من الإصابة المريض المتعافى
كتبت نهير عبد النبى

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14 يوما هى فترة العزل التى يقضيها مريض كورونا بمفرده مع تناول الأدوية والفيتامينات التى تساعد في رفع المناعة، وتساعد على مقاومة المرض، فحتى الأن لم يتم اكتشاف علاج أو لقاح محدد للقضاء على فيروس كورونا، ولكن سجلت بريطانيا تعافي أطول حالة مصابة بها لرجل يبلغ من العمر56 عاما وقضى 92 يوما فى المستشفى وهو يصارع فيروس كورونا.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، حصل ستيف وايت ، 56 عامًا ، على فرصة بقاء بنسبة 1 في المائة فقط ، وتوسل ابنائه إلى الأطباء لإعطائه بضعة أيام أخرى على جهاز التنفس الصناعي، حيث توقع الاطباء انه سيموت بعد ساعات قليلة.

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لكن السيد وايت ، من بروميارد ، هيريفوردشاير ، صدم الجميع بـ "انتعاش الأبطال الخارقين" الذي منحه فرصة قتالية ، حسبما أفادت The Mirror .، وبعد92 يوما استطاع أن يقاوم فيهم المرض وتعافى من الفيروس وعاد إلى منزله.

وقال وايت: 'أريد أن أعطي الأمل للآخرين المصابين بأمراض خطيرة مع كوفيد وعائلاتهم. لا تتخلى عن القتال.

تم إدخاله لأول مرة إلى المستشفى في 19 مارس ، بعد أربعة أيام من مرضه ، بعد أن اتصلت ابنة زوجته لورنا تاونسند ، 38 سنة ، بسيارة إسعاف،كان المريض العادي للفيروس التاجي وقتها يقضي ثمانية أيام فقط في المستشفى.

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وفي منتصف أبريل / نيسان ، أخبر الأطباء عائلته بالخبر المفجع القائل إن أمامه ساعات فقط للعيش، وقال وايت: لم يتخلوا عني أبداً. أنا مدين بحياتي لهم و NHS المذهلة. كان جميع العاملين في المستشفى ينادونني بمعجزة وبطل ، لكنهم الأبطال الحقيقيون. كانت خبرتهم ورعايتهم هي التي أبقتني على قيد الحياة، فلا يهم مدى صعوبة القتال إذا لم يكن لديك خبراء في الجانب الآخر."

أمضى السيد وايت 67 يومًا في العناية المركزة قبل تلقي العلاج الطبيعي المكثف لتعلم كيفية المشي مرة أخرى، فلا يتذكر الكثير من وقته في المستشفى ولكن  بعد 43 يومًا من وضعه على جهاز التنفس الصناعي وفي غيبوبة مستحثة ، استيقظ، وصف السيد وايت التجربة بأنها "مخيفة" لأنه لم يكن لديه "أي فكرة عما يحدث".

لم يستطع التحدث لأنه كان لديه ثقب القصبة الهوائية ولكن الموظفين حاولوا قصارى جهدهم لتهدئته،مرض وايت لأول مرة عندما فقد 55 بريطانيًا حياتهم بسبب المرض ، وهو رقم ارتفع إلى أكثر من 42000 منذ ذلك الحين.


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