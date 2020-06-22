شركة المترو تعلن إرشادات للركاب خلال استقلال الخطوط الثلاثة حفاظا على سلامتهم

قدمت شركة المترو مجموعة من الارشادات لجمهور الركاب خلال استقلالهم أى من الخطوط الثلاثة حفاظا على سلامتهم، نرصدها خلال التقرير التالى:
- ارتداء الكمامات
- اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية.
- مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة والسماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس .
- الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة.
- فى حالة الاشتباه فى أى شىء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين.
- إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار.
- استخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار فقط فى الحالات الطارئة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية .
- استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر.
- اللجوء لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور.
- خلال استخدام السلالم المتحركة يرجى إمساك الدرابزين والوقوف على السلم فى اتجاه الصعود أو النزول .
- خلال انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر.
- السماح للركاب بالنزول أولاً من القطار ثم الصعود .
- الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للقطار.
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