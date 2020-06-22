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شركة المترو تعلن إرشادات للركاب خلال استقلال الخطوط الثلاثة حفاظا على سلامتهم

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:00 م
شركة المترو تعلن إرشادات للركاب خلال استقلال الخطوط الثلاثة حفاظا على سلامتهم مترو الأنفاق
كتب ـ رضا حبيشى

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قدمت شركة المترو مجموعة من الارشادات لجمهور الركاب خلال استقلالهم أى من الخطوط الثلاثة حفاظا على سلامتهم، نرصدها خلال التقرير التالى:


- ارتداء الكمامات
- اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية.
- مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة والسماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس .
- الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة.
- فى حالة الاشتباه فى أى شىء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين.
- إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار.
- استخدام  معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار فقط فى الحالات الطارئة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية .
- استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر.
- اللجوء لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور.
- خلال استخدام السلالم المتحركة يرجى إمساك الدرابزين والوقوف على السلم فى اتجاه  الصعود أو النزول .
- خلال انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر.
- السماح للركاب بالنزول أولاً من القطار ثم الصعود .
- الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للقطار.



 


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