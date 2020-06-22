شاهد كيف يتعامل حرس الرئيس الروسى مع سيارة بوتين.. فيديو

محمد عبد المجيد

قام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بزيارة إلى الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية فى مدينة كوبينكا بالقرب من موسكو، تزامنا مع رفع السلطات بعض القيود، التى فرضت بسبب جائحة كورونا، ويظهر مقطع فيديو لحظة وصول بوتين إلى المكان، حيث قام أحد الحراس بتطهير مقبض السيارة قبل فتح الباب أمام الرئيس، وذلك ضمن الإجراءات الصحية المتبعة لحماية الرئيس.

Перед тем как открыть дверь президенту, проведи дезинфекцию ручки автомобиля: санитарные меры во время сегодняшнего визита Путина в главный храм Вооружённых сил РФ pic.twitter.com/jSxiU1HLut — lifenews_ru (@lifenews_ru) June 22, 2020

و وفقا لما نشر عالى موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال الزيارة بالتعرف على متحف "طريق الذاكرة"، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لـ "أمهات المنتصرين".

تم تشييد متحف "طريق الذاكرة"، حول الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة، ويقع المتحف عند معلم بارز، حيث دافع الجيش الأحمر خلال سنوات الحرب العالمية الثانية عن موسكو.

يبلغ طول طريق المتحف 1418 مترا، تماما كما عدد أيام الحرب. العنصر الرئيسى فى هذا المجمع هو معرض صور "نهر الزمن"، الذى يضم معلومات حول جنود الخط الأمامي، والحزبيين، وسكان لينينغراد المحاصرين، والعاملين فى الجبهة الداخلية.